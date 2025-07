Gretchen revela diagnóstico de ansiedade e depressão após ‘Power Couple’

Cantora mencionou que sua intenção inicial era permanecer até o final do reality show, mas os desafios relacionados à saúde mental se tornaram insuportáveis

Reprodução/Instagram/@mariagretchen Gretchen participou da sétima edição do 'Power Couple Brasil'



Gretchen compartilhou recentemente que foi diagnosticada com ansiedade e início de depressão após sua participação na sétima temporada do ‘Power Couple Brasil’. Durante uma transmissão ao vivo em seu Instagram, a artista, acompanhada de seu marido Esdras de Souza, revelou que decidiram se retirar da competição antes da grande final devido a dificuldades emocionais, optando por buscar tratamento psicológico. A cantora mencionou que sua intenção inicial era permanecer até o final do reality show, mas os desafios relacionados à saúde mental se tornaram insuportáveis. Ela também comentou sobre sua nova abordagem em relação a conflitos, afirmando que não está mais interessada em se envolver em brigas por atenção.

Além das tensões do confinamento, o casal enfrentou uma série de notícias negativas após deixar o programa, o que contribuiu para o agravamento de seu estado emocional. Apesar das dificuldades, Gretchen assegurou a seus seguidores que estão dedicados à recuperação e ao cultivo de uma vida mais saudável. Na mesma edição do programa, o casal Carol e Radamés conquistou o título de campeões, recebendo 54,24% dos votos do público, o que demonstra a forte conexão que estabeleceram com os telespectadores ao longo da competição.

