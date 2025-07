Sabrina Sato elogia nova namorada de Duda Nagle, seu ex-marido, nas redes sociais

A separação da apresentadora, atualente casada com Nicolas Prattes, aconteceu em 2023, mas ambos têm se esforçado para manter uma relação harmoniosa, especialmente em função da filha, Zoe, de seis anos

Sabrina Sato mostrou que mantém uma relação amigável com seu ex-marido, Duda Nagle, ao deixar um comentário afetuoso na postagem da nova namorada dele, a nutricionista Mariane Heller. Recentemente, Duda e Mariane compartilharam imagens de uma viagem que fizeram a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Sabrina não hesitou em elogiar a nova parceira do ex, escrevendo: “Linda e feliz da vida!” antes mesmo de o romance ser oficialmente anunciado.

Além do comentário de Sabrina, Duda e Mariane também têm trocado mensagens carinhosas nas redes sociais. Duda e Sabrina foram casados por sete anos e têm uma filha, Zoe, que atualmente tem 6 anos. A separação do casal aconteceu em 2023, mas ambos têm se esforçado para manter uma relação harmoniosa, especialmente em função da filha. Atualmente, Sabrina está em um novo relacionamento com o ator Nicolas Prattes.

