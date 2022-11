Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, morre aos 53 anos

A informação foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, através de uma live no Instagram

Reprodução/YouTube/Guilherme de Pádua Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos



O ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, morreu neste domingo, 6, em Belo Horizonte, aos 53 anos, vítima de infarto. Atualmente, Guilherme era pastor na Igreja Batista da Lagoinha, localizada na capital mineira. Sua morte foi confirmada pelo ministro Márcio Valadão, líder da igreja, através de live no Instagram. “Foi um impacto muito grande porque, na manhã de hoje, ele estava ao lado da esposa no culto, servindo ao senhor e ministrando. É um moço que a sociedade não compreende muito. Ele se transformou… Ele praticou aquele crime tão terrível, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta”, disse. “Ele morreu dentro de casa. Tive o privilégio de conviver com ele por muitos anos”, continuou. Considerado culpado por matar a facadas a filha da autora Glória Perez, em 1992, Guilherme de Pádua foi sentenciado a 19 anos de prisão, mas precisou cumprir apenas sete anos por bom comportamento. Em 2019, ele virou pastor e criou um canal no YouTube para pregar.

