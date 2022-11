Cássia Kis vai a manifestação contra Lula no Rio com imagem de Nossa Senhora; veja vídeos

Protagonista da novela ‘Travessia’ já havia participado de ato no feriado de Finados

A atriz global Cássia Kis voltou a participar neste domingo, 6, de uma manifestação que questiona a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. Na última quarta-feira, 2, feriado de Finados, a atriz já havia ido à Praça Duque de Caxias, onde está o Comando Militar do Leste, para mostrar seu descontentamento com o processo eleitoral brasileiro. Sua imagem rezando ajoelhada na rua repercutiu e a deixou popular entre os manifestantes. Desta vez, ela levou uma imagem de Nossa Senhora, voltou a rezar e se tornou atração do ato na Cidade Maravilhosa. No ar em “Travessia”, novela da Globo em que é protagonista, Cássia desagradou diversos colegas após dizer por que se tornou conservadora. Algumas de suas falas foram consideradas homofóbicas, o que ela rejeita. ”

A atriz Cássia Kis esteve presente na récita do Santo Rosário em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro do Rio, neste domingo, 06 de novembro de 2022. pic.twitter.com/fbE5smCVFa — Sarita Coelho (@saritacoelho) November 6, 2022

Seguimos fortes. Rio de Janeiro em oração com Cássia Kis agora. pic.twitter.com/90C41h2f8i — Templário (@Militvm_Christi) November 6, 2022