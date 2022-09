Gustavo Leão nega que se recusou a beijar ex-BBB em cena e expõe: ‘Ficamos na festa do filme’

Ator se manifestou após Gyselle Soares declarar que ele não quis beijá-la em um longa que gravaram juntos por ela ser uma ex-participante do reality show da Globo

Reprodução/Instagram/leao_gustavo/gysellesoaresestevao/ Gustavo Leão rebateu as acusações de Gyselle Soares, vice-campeã do 'BBB 8'



O ator Gustavo Leão negou que se recusou a fazer uma cena de beijo com a atriz Gyselle Soares pelo fato da artista ser uma ex-BBB. Eles atuaram juntos em “Os Sonhos de um Sonhador – A História de Frank Aguiar”, longa que, segundo o artista, foi gravado em 2009. “Acho muito triste quando colegas de elenco tentam de forma desleal criar narrativas mentirosas. Sou ator, estava no começo da minha carreira, não tinha o menor poder de decisão de tirar ou colocar alguma cena no filme. As pessoas têm que ter mais responsabilidade quando envolvem o nome de outras. Sou uma pessoa que nunca desrespeitou nenhum colega de cena. Sempre fui de coração aberto em todos os meus trabalhos. ‘Quem é de verdade, sabe quem é de mentira’”, declarou o artista nesta sexta-feira, 16, em suas redes sociais. Gustavo também afirmou que beijou a atriz fora de cena: “Querida, Gyselle, uma pena que você tenha dito uma coisa dessa… até porque você sabe que nós ficamos na festa do filme, mas essa parte não foi conveniente contar”.

Na versão de Gyselle, que foi vice-campeã do “BBB 8”, ela sofreu, sim, preconceito no set de filmagens do longa por ser uma ex-participante do reality show da Globo. “O Gustavo Leão não quis me beijar na boca. Ele falou: ‘Eu não vou beijar uma BBB’. Era a cena [do filme], a gente tinha que beijar na boca, ele era meu namoradinho no filme”, contou a ex-BBB no podcast “Vai Desmaiar”. Segundo Gyselle, o protagonista do longa sabia que ela seria seu par romântico no filme e acredita que ele teve essa atitude após aceitar o trabalho por preconceito, pois na época, quando famosos não eram misturados com anônimos na casa mais vigiada do Brasil, ser um ex-BBB não era bem visto por muitas pessoas. “Acho que beijar poderia dar muita mídia, mas eu me senti como se tivesse uma doença. Ele que perdeu, uma mulher gata como eu, no auge da coisa. Ficou um climão, eu fiquei mal, mas eu entendo.” Como o ator supostamente se recusou a beijar a atriz, a cena do filme precisou ser alterada. “Eu abraço ele e, levemente, tento beijar. Eu acho que a cena tinha que ter o beijo”, concluiu.