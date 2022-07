Gustavo Tubarão é diagnosticado com paralisia de Bell: ‘Fiquei desesperado’

Influenciador estava almoçando quando sentiu que sua boca estava estranha e foi olhar no espelho

Reprodução/Instagram/ogustavotubarao Gustavo Tubarão está com a parte direita do rosto paralisada



O influenciador digital Gustavo Tubarão comunicou que foi diagnosticado com paralisia de Bell, que é uma condição na qual o nervo que controla a musculatura do rosto é lesado, fazendo com o que ele pare de funcionar de forma parcial ou completa. Parte do rosto do influenciador paralisou no último sábado, 23, quando estava almoçando. “Senti minha boca esquisita, olhei no espelho e minha cara estava torta. Meu lado direito está paralisado. Comecei a ter uma crise de ansiedade fortíssima, me deu um ataque de pânico porque eu pensei que estava sofrendo um AVC ou um derrame. Chamei meu pai, fiquei desesperado. Era o casamento da minha irmã, fiquei com medo de dar trabalho para todo mundo”, contou Gustavo em um vídeo publicado no Instagram.

Ele enfatizou que está bem e que os seguidores não precisam se preocupar. “A única dor que eu sinto é uma dor atrás da orelha direita. O que causa isso [paralisia de Bell]? Herpes, mas não estou, não que eu saiba. Estresse pode causar. E a mãe da gente vive falando: ‘Quando tomar banho quente, não sai para o frio, se não você vira a cara’. Pois é, vira mesmo.” Vários artistas desejaram melhoras a Gustavo, que comentou que seu rosto deve voltar ao normal daqui alguns meses. “Vai dar tudo certo meu irmão!! Jesus te abençoe”, escreveu o ex-BBB Caio Afiune. “Vai ficar tudo bem”, comentou o influenciador Carlinhos Maia. “Força aí, meu camarada”, acrescentou o humorista Carioca.