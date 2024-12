Gusttavo Lima celebra Natal como Papai Noel após alta hospitalar

Cantor enfrentou um quadro de desconforto abdominal que começou no dia 21 de dezembro; apresentação no festival Villa Mix, em São Paulo, foi cancelada

Gusttavo Lima celebrou o Natal de uma maneira especial, vestindo-se de Papai Noel para alegrar seus filhos. O cantor fez sua aparição na noite de 25 de dezembro em sua residência em Goiânia, um momento que foi registrado pela esposa, Andressa Suita. Comemoração aconteceu após o artista ter ficado internado por três dias.

Gusttavo enfrentou um quadro de desconforto abdominal que começou no dia 21 de dezembro, o que o levou a cancelar sua apresentação no festival Villa Mix, em São Paulo. Devido à gravidade dos sintomas, ele foi internado para tratamento. Felizmente, o cantor recebeu alta na véspera do Natal, permitindo que ele se reunisse com a família para as festividades. Em suas redes sociais, ele compartilhou uma selfie expressando sua gratidão a Deus e aos seguidores pelo apoio recebido durante sua internação.

