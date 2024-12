Gusttavo Lima recebe alta hospitalar após três dias internado e show cancelado

Sertanejo estava hospitalizado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a um quadro de dor abdominal

Após três dias internado, Gusttavo Lima recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira (24). O cantor foi internado no sábado (21), após cancelar o show que faria no Festival Villa Mix, por conta de um desconforto gastrointestinal.

“O Hospital Vila Nova Star informa que o cantor Gusttavo Lima recebeu alta na manhã desta terça-feira, após concluir com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido. O paciente apresentou excelente evolução clínica e encontra-se em condições plenas para continuar sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica”, informa um boletim médico do hospital.

No sábado, a assessoria de Gusttavo Lima informou que ele chegou ao Brasil pela manhã, mas, por volta das 14h, começou a sentir o desconforto. Ele foi medicado, mas precisou ser encaminhado ao hospital para receber mais cuidados.

Dupla Matheus e Kauan também cancelou show no festival

Gusttavo Lima não foi a única atração a cancelar apresentação no Festival Villa Mix no dia do evento. A dupla Matheus e Kauan desistiu da apresentação alegando descumprimento do horário combinado previamente com a organização. O Villa Mix, em nota, disse que o evento precisou fazer alterações nos horários para atender uma demanda da atração principal do evento, o cantor americano Post Malone, e que o show da dupla havia sido adiantando em “apenas 1 hora”.

