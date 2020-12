Gusttavo Lima nega que está vivendo um affair com Mariana Rios

Cantor e a atriz desembarcaram no mesmo dia em Angra dos Reis e aproximação teria acontecido nos bastidores de uma live

O cantor Gusttavo Lima e a atriz Mariana Rios postaram nos últimos dias fotos em aparecem em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os artistas desembarcaram no destino no mesmo dia e estão vivendo um affair. Conforme a jornalista, o sertanejo não quer expor a relação, pois terminou recentemente o casamento com Andressa Suita de forma conturbada. Ainda de acordo com Fábia, o casal teria se aproximado no dia 12 de dezembro, nos bastidores de uma live do Villa Mix. O cantor teria pedido o número de Mariana em tom de brincadeira e ela acabou dando. Procurado pela Jovem Pan, Gusttavo negou que esteja se relacionando com a atriz: “Não procede”. O embaixador também disse, por meio da sua assessoria de imprensa, que ele e Mariana não viajaram juntos para Angra dos Reis. O assunto está repercutindo nas redes sociais e já é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 29.

Gustavo Lima e Mariana Rios juntos? Como assim??

😳😳 pic.twitter.com/0vZiyBCVaC — Alves (@__Alvs__) December 29, 2020

Mariana Rios e Gusttavo Lima juntos…

2938564 anos depois e na minha cabeça ela ainda é namorada do Di Ferrero kkk — Taehyung's day 🎉🎊🦁𖤐🐻🎸🦋 IN生 (@lixhyunshine) December 29, 2020

Eita que o babado agora é a Mariana Rios com o Gustavo Lima? 😲 — Si 📚🎶🍉 (@sissatwitta) December 29, 2020

mariana rios e gustavo lima? que rolê é esse meu dues — dora (@hslouistmlsn) December 29, 2020