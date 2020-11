Andressa Suita radicaliza no visual após separação: ‘O melhor está por vir’

Influenciadora digital foi elogiada por Marina Ruy Barbosa e Romana Novais

Reprodução/Instagram/andressasuita Andressa Suita - 06/11/2020



A influenciadora digital Andressa Suita surpreendeu ao postar na noite de quinta-feira, 6, um vídeo em que aparece com um novo visual. Ela deixou o cabelo loiro no passado e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 6, por surgir morena no Instagram. “Acredite no poder da mudança. Confie, siga em frente. Sabe por que?! O melhor ainda está por vir… seja você sua melhor versão”, escreveu a ex de Gusttavo Lima na legenda.

“Linda”, comentou a atriz Marina Ruy Barbosa. “Perfeita”, elogiou a cantora Gabi Martins. “Amei! Lindíssima”, escreveu a influencer Romana Novais. “Sempre deusa”, postou a ex-BBB Flávia Viana. “Ainda mais perfeita! Mais linda! Maravilhosa”, acrescentou Adriana Sant’anna. Andressa Suita e Gusttavo Lima se separaram após oito anos juntos e tiveram dois filhos, Gabriel e Samuel. O término foi conturbado e, segundo a influencer, o cantor acordou ela na madrugada e pediu a separação sem dar detalhes do motivo. O casal segue negociando os detalhes do divórcio na Justiça.

Rapaz, todo mulher depois do término pinta o cabelo kkkkkkkkkk. Agora eu acredito que Andressa Suita separou 🤪 — Júlia Carvalho (@juliadcv) November 6, 2020

Andressa Suita está maravilhosamente perfeita morena — Gabriela (@gabi_fernandees) November 6, 2020

Tudo bem que a Andressa Suita ficou gata morena,mas ela não é Andressa sem o loiro dela kkkkkkk deu pra entender né — »𝔸𝕟𝕪𝕖𝕝𝕝𝕖 (@Anyellee_) November 6, 2020

Amo o fato da Andressa suita ter entrado na era reputation pic.twitter.com/tWui86uRLJ — thaya. (@heythaya) November 6, 2020