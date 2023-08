Gusttavo Lima posta foto do corpo nas redes sociais e vira chacota nos comentários: ‘Canela de sabiá’

Pernas do cantor sertanejo chamam atenção da web

Reprodução/Instagram/@gusttavolima 'Quem deu zoom para ver as canelas do Gustavo', disse uma internauta



Em suas redes sociais, o cantor Gusttavo Lima publicou na última quarta-feira, 5, uma foto usando só bermuda e exibindo boa forma enquanto curtia o sol. No registro, o abdómen trincado e as coxas torneadas deixaram os internautas babando, porém a canela fina do artista virou chacota. Este detalhe foi ressaltado nos comentários da publicação: “Quem deu zoom para ver as canelas do Gustavo”, disse uma internauta. “Gente fina, começando pelas canelas”, comentou outra. “Canela de sabiá”, comparou um terceiro.