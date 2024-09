Gusttavo Lima tem avião de empresa apreendido em operação contra esquema de jogos ilegais, o mesmo de Deolane

Registro da aeronave está vinculado à empresa do cantor, ‘Balada Eventos e Produções LTDA’, mas que segundo a Anac mantém uma situação regular

Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião do cantor Gusttavo Lima. O registro do avião está vinculado à empresa do artista, Balada Eventos e Produções LTDA, mas que segundo a Agência Nacional de Avião Civil (Anac), mantém uma situação regular. Durante a mesma operação, que também resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra, a polícia confiscou um carro de luxo em Barueri. No entanto, a identidade do proprietário do veículo não foi divulgada. A operação, chamada “Integration”, visa desmantelar uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A Justiça já determinou o bloqueio de ativos financeiros que somam R$ 2,1 bilhões, além da apreensão de diversos bens, como helicópteros, veículos de alto valor e joias.

A ação é parte de um esforço mais amplo para combater atividades ilícitas que envolvem grandes quantias de dinheiro. Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram detidas na cidade do Recife. A defesa de Deolane declarou que a operação a pegou de surpresa e que estão buscando informações junto às autoridades para entender melhor a situação. A repercussão do caso tem gerado grande atenção nas redes sociais e na mídia.

