Sertanejo segue como o gênero mais ouvido por brasileiros, aponta ranking

Lauana Prado lidera a lista com um medley que inclui a regravação de ‘Escrito nas Estrelas’, sucesso de Tetê Espíndola em 1985

O gênero sertanejo permanece como o mais ouvido nas plataformas de streaming no Brasil, conforme o ranking das 50 músicas mais reproduzidas no primeiro semestre, divulgado pela Pro-Música, entidade que representa gravadoras e produtoras fonográficas do país. Entre os 10 artistas mais tocados, 8 são do sertanejo. A cantora Lauana Prado lidera a lista com um medley que inclui a regravação de “Escrito nas Estrelas”, sucesso de Tetê Espíndola em 1985, que voltou à tona após viralizar com a jogadora Marcia Fu no reality “A Fazenda” em dezembro de 2023. O medley também traz os hits “Me Leva Pra Casa” e “Saudade”. Esta faixa integra o álbum ao vivo “Raiz” (2022), onde Lauana apresenta clássicos do sertanejo romântico com arranjos modernos. O álbum foi indicado ao Grammy Latino em 2023.

O segundo lugar no ranking ficou com Zé Neto e Cristiano, com a música “Barulho Do Foguete”. O sertanejo continua dominando as listas de mais ouvidos, tanto no streaming quanto nas rádios. Destaca-se também a presença de mulheres no topo das paradas sertanejas. Marília Mendonça, que impulsionou o feminejo, continua entre as mais ouvidas após sua morte em 2021, graças ao legado de músicas inéditas. Em 2022, ela foi a artista mais ouvida no Spotify. Em 2023, Ana Castela, conhecida como “Boiadeira”, se destacou, aparecendo novamente no ranking deste ano com três faixas: “Ram Tchum” (34º), “Solteiro Forçado” (37º) e “Nosso Quadro” (39º). O funk também se destacou no ranking, com “Let’s Go 4” de Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP e TrapLaudo ocupando a terceira posição, seguido por “Pocpoc” de Pedro Sampaio. Todas as músicas no ranking são de artistas brasileiros, com o trap ganhando espaço entre as mais ouvidas.

Ranking das 10 músicas mais ouvidas no primeiro semestre de 2024

“Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)” – Lauana Prado “Barulho Do Foguete (Ao Vivo)” – Zé Neto & Cristiano “Let’s Go 4” (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) – Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki “Pocpoc” – Pedro Sampaio “Anestesiado (Ao Vivo)” – Murilo Huff “Canudinho (Ao Vivo)” – Gusttavo Lima & Ana Castela “Daqui Pra Sempre” – Manu & Simone Mendes “Haverá Sinais (Ao Vivo)” – Jorge & Mateus, Lauana Prado “Deja Vu” – Luan Santana & Ana Castela “Dia De Fluxo” – AgroPlay, Ana Castela & Ludmilla

