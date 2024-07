Hailey Bieber faz ensaio fotográfico grávida para revista e fala sobre relacionamento com Justin Bieber

‘Eu senti como se estivesse escondendo esse grande segredo, e isso não me fez sentir bem. Eu queria a liberdade de sair e viver minha vida’, concluiu

Reprodução/Instagram/@haileybieber Hailey e Justin são casados desde 2018



É influenciadora, empresária, modelo e agora, mamãe. Hailey Bieber está dando o que falar nas redes ao compartilhar alguns cliques de um ensaio fotográfico gravidinha que fez para a revista WMagazine. A esposa de Justin Bieber está à espera do primeiro filho do casal, casados desde 2018. Além de fazer as fotos, a modelo falou sobre como é o hate e as críticas que recebe por ser casada com o astro pop. Hailey disse que precisou de ajuda de um terapeuta, que a ajudou a “compartimentalizar” a opinião negativa que recebe sobre a vida. “As pessoas me fizeram sentir tão mal sobre meu relacionamento desde o primeiro dia. ‘Oh, eles estão se desintegrando. Eles se odeiam. Eles estão se divorciando.’ É como se as pessoas não quisessem acreditar que somos felizes”, disse ela. “Eu costumava tentar agir como se doesse cada vez menos. Eu tentei pensar que você se acostuma com isso em um certo ponto, que isso é o que vai ser dito e é assim que as pessoas vão ser. Mas eu percebo que isso nunca dói menos”, acrescentou a mamãe de primeira viagem.

A empresária também contou que tem um “grande luxo” em casa, já que contratou um chefe culinário para preparar refeições para ela. Segundo a influenciadora, esconder durante seis meses sobre a gravidez foi possível, pois a barriga ficou pequena por bastante tempo. “Eu fui capaz de manter isso em segredo porque fiquei pequena por um longo tempo”, falou Hailey sobre o tamanho da barriga. “Eu não tinha barriga, realmente, até os seis meses de gravidez, que foi quando eu anunciei. Eu era capaz de usar jaquetas grandes e essas coisas.”

Ela ainda completou que poderia ter escondida a gravidez até o fim, mas optou por não fazer isso. “Eu provavelmente poderia ter escondido até o fim”, complementou ela. “Mas eu não gostei do estresse de não poder aproveitar minha gravidez externamente. Eu senti como se estivesse escondendo esse grande segredo, e isso não me fez sentir bem. Eu queria a liberdade de sair e viver minha vida”, concluiu.