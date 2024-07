‘Longlegs: Vínculo Mortal’: filme de terror com Nicolas Cage divulga trailer assustador

Descubra uma macabra obsessão no novo terror psicológico de Oz Perkins que promete arrepiar até os mais corajosos

Divulgação/Diamond Films Maika Monroe interpreta a agente do FBI Lee Harker no filme 'Longlegs: Vínculo Mortal'



Um novo e perturbador teaser de “Longlegs: Vínculo Mortal” acaba de ser divulgado, trazendo mais uma amostra do próximo filme de terror estrelado por Nicolas Cage. A trama gira em torno da agente do FBI Lee Harker, vivida por Maika Monroe, que é incumbida de investigar uma série de assassinatos cometidos por um serial killer conhecido como Longlegs, interpretado por Cage. Harker possui uma habilidade incomum para decifrar os enigmas e pistas deixadas pelo assassino, que anteriormente eram consideradas indecifráveis. À medida que a investigação avança, ela descobre uma conexão ainda mais aterradora com o assassino.

Uma das maiores surpresas do filme é a transformação visual de Nicolas Cage, ganhador do Oscar, que aparece irreconhecível. O diretor Oz Perkins tinha uma visão clara de como queria o resultado final dessa transformação. “A obsessão de Longlegs é se tornar belo para o diabo. Ele está apaixonado pelo diabo e faz de tudo para impressioná-lo, incluindo várias cirurgias plásticas para alcançar a beleza idealizada para o demônio. Todas as suas ações são impulsionadas por essa força maligna que ele deseja impressionar”, explica Harlow MacFarlane, responsável pela maquiagem e transformação física de Cage no filme.

“Longlegs: Vínculo Mortal” é um dos filmes de terror mais aguardados do ano a nível internacional. A produção é assinada pelo próprio Nicolas Cage, juntamente com Dave Caplan (“Babilônia”), Dan Kagan (“Contra o Mundo”) e Brian Kavanaugh-Jones (“Sobrenatural”). A direção de fotografia fica a cargo de Andres Arochi (“A Negociadora”), enquanto Graham Fortin e Greg Ng assumem a montagem e Danny Vermette cuida do design de produção. A estreia nos cinemas brasileiros será no dia 29 de agosto, com distribuição da Diamond Films.

Assista ao trailer de ‘Longlegs: Vínculo Mortal’