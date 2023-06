Harry Styles interrompe show para que grávida possa ir ao banheiro e só retoma apresentação após ela voltar

Cantor ficou entretendo o público durante o perídio que a moça não estava e, na volta, ajudou ela e o namorado a escolherem o nome do bebê

Angela Weiss / AFP Harry Styles ajudou casal de fãs a escolher nome do bebê durante show no País de Gles



Que o cantor Harry Styles gosta de interagir com a plateia não é novidades para ninguém, mas, dessa vez ele teve uma atitude impressionante que chamou atenção de todos e viralizou nas redes sociais: ele interrompeu o show para que uma grávida pudesse ir e enquanto ela não voltava ele ficou entretendo a plateia. O episódio aconteceu na quarta-feira, 21, quando ele se apresentava em Cardiff, no País de Gales. Esse gesto nobre aconteceu em um momento em que o cantor estava para escolher o nome do bebê do casal Elliot e Sian a escolher o nome do bebê. Os futuros pais jogaram um copo plástico no palco parra chamar atenção de Harry, que os viu e começou a interagir com eles. “É muita pressão, Sian. Você não quer que eu realmente dê o nome, né? Ah, você já tem quatro opções, não é tão aleatório…”, contudo, durante o papo Sian notificou que precisa ir ao banheiro, sendo neste momento em que ele interrompeu a apresentação para que a mulher pudesse se deslocar ao local mais perto. “Acho que todos concordamos que é importante que Sian faça xixi, não é?”, perguntou à plateia. Após a resposta do público ele ‘mandou’ a gravida ir ao banheiro e informou: “Você sabe o que eu vou fazer desta vez? Você vai fazer xixi, eu vou enrolar todo mundo”, disse o astro. Harry só voltou a se apresentar depois que Sian voltou. A interação com o casal não parou por aí, ele retomou a conversa que estavam tendo sobre o nome do bebê. Stevie, Harley, Rafe e Caleb foram os nomes selecionados. Para ajudar Elliot e Sian a decidir ele fez uma brincadeira com a plateia e o nome mais aplaudido foi Stevie.