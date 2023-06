The Weeknd, Taylor Swift, Red Hot e mais: confira os principais shows e festivais confirmados no 2º semestre

Eventos variam entre vozes da nova geração e clássicos do século passado, como The Cure e Roger Waters

SUZANNE CORDEIRO/AFP Taylor Swift é uma das atrações musicais mais aguardadas do país



No segundo semestre, o Brasil recebe diversos shows e festivais internacionais. Nomes esperados por mais de uma década no país, como Taylor Swift, finalmente anunciaram apresentações. Os eventos confirmados devem causar um período atípico de movimentações no estádio do Palmeiras, em especial, que apenas em novembro receberá ao menos 11 shows. A lista também inclui casas menores, como o Espaço Unimed, e eventos em capitais de outras regiões, como Brasília, Recife e Porto Alegre. Esta será também uma última oportunidade para os fãs da banda de rock Pink Floyd, com a vinda de Roger Waters em uma maratona de shows pelo país em sua turnê de despedida. Ao todo, as datas devem movimentar um público de milhões de pessoas pelo país. Confira os principais eventos, locais e valor dos ingressos.

Morrissey

O vocalista da banda The Smiths chega ao Brasil no final de setembro para dois shows solo. O primeiro deles, em São Paulo, acontece no dia 27, no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas; o segundo e último está marcado para o Ópera Hall, em Brasília, no dia 30. Morrissey comemora os 40 anos de carreira em apresentação especial que passam pelos sucessos feitos individualmente, como “Suedehead” e “Everyday is Like Sunday”, e também revive hits de sua banda com Johnny Marr. Os ingressos começarão a ser vendidos para o público geral nesta sexta-feira, 30, nos sites Ticket 360 (São Paulo) e Show Pass (Brasília).

The Weeknd

O cantor de Blinding Lights é um dos artistas que agendaram shows no país neste ano. No dia 7 de outubro, ele chega ao Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, The Weeknd se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 10 e 11 de outubro. Esta será a primeira vez em que o artista vem o Brasil desde 2017, porém com uma turnê completa em estádio e uma estrutura pensada especialmente para divulgar seus álbuns mais recentes: “Dawn FM” e “After Hours”. Os ingressos já estão esgotados nas plataformas oficiais de venda.

Evanescence

A banda de rock Evanescence confirmou shows no Brasil. O grupo que reuniu sucessos nos anos 2000 volta ao país para se apresentar em Curitiba (19/10), Rio de Janeiro (23/10), Belo Horizonte (25/10) e Recife (28/10). A turnê comemora o álbum “The Bitter Truth”, lançado em 2021. Os ingressos já estão esgotados nas plataformas oficiais, exceto para Recife e Belo Horizonte, que ainda garante a venda da modalidade VIP, que dão um ingresso para a pista premium do evento, itens autografados e exclusivos, além de entrada antecipada no show por preços que vão de R$ 1.763 a R$ 2.033.

Knotfest

O festival Knotfest realizará sua segunda edição em São Paulo nos dias 21 e 22 de outubro deste ano. Pela primeira vez o evento de metal acontecerá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Conhecido por ser idealizado pela banda Slipknot, ainda não há confirmações sobre as atrações nem ingressos. No entanto, os fãs especulam que a banda Evanescence possa estar entre os artistas confirmados pela combinação de agendas. A programação oficial deve ser divulgada em breve.

Roger Waters

O músico Roger Waters vem ao Brasil para sua turnê de despedida. Após a última e polêmica passagem no país, o ex-Pink Floyd confirmou shows em Brasília (24/10), Rio de Janeiro (28/10), Porto Alegre (01/11), Curitiba (04/11), Belo Horizonte (08/11) e duas datas no Allianz Parque (11/11 e 12/11), em São Paulo. Esta será a turnê de despedida do cantor de 79 anos, que deve se aposentar dos palcos em breve. Todos os ingressos estão disponíveis na Eventim, exceto pela primeira data na capital paulista. Os preços variam entre R$ 170 e R$ 990.

Red Hot Chili Peppers

A banda californiana Red Hot Chili Peppers vem ao Brasil em novembro para uma série de shows. O primeiro deles acontece em Brasília, no dia 4 de novembro. A banda também passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. A turnê atual comemora a volta do guitarrista John Frusciante para o grupo, além dos álbuns “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteem”, lançados no último ano. Ainda existem ingressos disponíveis para a venda no site da Eventim para o show no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, com valores que vão de R$ 195 a R$ 490.

GP Week

Como comemoração da semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a GP Week realizará sua segunda edição em novembro deste ano. No dia 4, o evento acontece no Allianz Parque, em São Paulo, e traz nomes como Halsey, Swedish House Mafia, JXDN e Machine Gun Kelly. Todos os setores e tipos de ingresso ainda estão disponíveis para venda no site da Eventim, com valores que vão de R$ 195 a R$ 1990.

RBD

O grupo RBD vem ao Brasil para uma maratona de shows que começa no dia 9 de novembro. Ao todo, serão oito datas que se dividem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Nos dias 9 e 10, os mexicanos se apresentam no Estádio do Engenhão. Nos dias 12 e 13 de novembro, o RBD mostrará seus sucessos no Estádio do Morumbi, enquanto nos dias 16, 17, 18 e 19 será a vez do Allianz Parque receber a banda. Todos os ingressos estão esgotados nas plataformas oficiais.

Alanis Morissette

A canadense Alanis Morissette fará uma breve passagem em São Paulo, no Allianz Parque, para show exclusivo na América do Sul. A cantora reviverá os maiores sucessos de sua carreira, com direito a performance de todas as faixas do seu álbum “Jagged Little Pill”, de 1995. A apresentação está com todos os ingressos esgotados. O evento acontece no dia 14 de novembro deste ano.

Taylor Swift

Após 11 anos, Taylor Swift volta ao Brasil para seis shows, sendo três no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e três no Allianz Parque, em São Paulo. A cantora está revivendo todas as fases e álbuns de sua carreira na “The Eras Tour”, que costuma trazer um repertório de mais de 40 músicas. Após o clamor do público e o esgotamento de cinco datas, a organização do evento confirmou o terceiro show na capital fluminense, que iniciará as vendas nesta semana.

Primavera Sound

O Primavera Sound São Paulo realizará a segunda edição brasileira em dezembro deste ano, no Autódromo de Interlagos. Após a primeira edição, o festival de origem espanhola trará o The Cure ao Brasil para uma turnê comemorativa. Outros nomes e preços oficiais ainda não foram divulgados pelo evento que tem data marcada para os dias 2 e 3 de dezembro. As vendas oficiais devem começar em breve pelas plataformas da Time For Fun.