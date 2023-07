Herbert Vianna tem alta hospitalar após pneumonia bacteriana

O comunicado médico afirma que o cantor ‘concluiu com sucesso o tratamento’

Reprodução/Instagram/@erbertvianna Após uma semana internado, Herbert Vianna tem alta do hospital



O cantor Herbert Vianna, de 62 anos, teve alta na manhã desta quarta-feira, 5. Internado por conta de uma pneumonia bacteriana deste o dia 28 de junho, o vocalista da banda “Paralamas do Sucesso” “concluiu com sucesso o tratamento”, como afirma o boletim médico do Hospital Copa D’or que fora assinado pelo pneumologista João Pantoja e pelo médico Kleber Cruz, diretor-geral da unidade.