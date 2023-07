Vitória Strada anuncia fim do noivado com Marcella Rica: ‘Estamos nos recompondo’

Atrizes assumiram um relacionamento em dezembro de 2019 e ficaram noivas no início de 2021

Reprodução/Instagram/vitoriastrada_ Marcella Rica e Vitória Strada estavam noivas há mais de dois anos



A atriz Vitória Strada anunciou nesta quarta-feira, 5, que o seu noivado com a também atriz Marcella Rica chegou ao fim. Elas assumiram um relacionamento em dezembro de 2019 e ficaram noivas em janeiro de 2021. Em uma publicação nas redes sociais, a artista escreveu: “Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam – incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente – uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos”.

No texto, Vitória enfatizou que continuará amiga de Marcella e, para evitar especulações, avisou: “Não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos”. A campeã do “Dança dos Famosos 2022” também pediu que o término seja respeitado. “Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos”, finalizou. Os atores Bruna Griphao, Igor Cosso, Bruno Cabrerizo e Fernanda Paes Leme estão entre os artistas que deixaram mensagens de apoio a Vitória e Marcella.