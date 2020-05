Haters acusam Hilary Duff de tráfico infantil e atriz se revolta: ‘Nojento’

Hilary Duff se irritou com haters no Twitter. O nome da atriz e cantora entrou nos termos mais comentados da rede social após diversos usuários resolverem acusá-la de tráfico infantil – tudo baseado em um story que ela havia postando que tinha fotos de seu filho. Entre as imagens, o menino aparecia deitado com hidratante no corpo, sem roupas.

Duff usou seu Twitter para responder às acusações infundadas: “Todo mundo está entediado para cac***, eu sei… mas isso é nojento. Quem quer que tenha inventado isso e colocou esse lixo no universo precisa dar um tempo do celular. E talvez arranjar um hobby.”

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting….. whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby

— Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020