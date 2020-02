Após problemas com revival de ‘Lizzie McGuire’, Hilary Duff faz apelo à Disney

Reprodução Hilary Duff retornaria como "Lizzie McGuire" em revival



Hilary Duff quebrou o seu silêncio sobre os problemas com o revival de “Lizzie McGuire”, que aconteceria no Disney+, para pedir à gigante do entretenimento que mova a produção para o Hulu, a fim de manter a trama “mais verdadeira”.

“Eu estaria fazendo um desserviço a todos ao limitar as realidades de uma jornada de alguém de 30 anos para viver sob o teto de uma classificação etária para crianças”, escreveu a atriz, que protagonizou a série original quando era apenas uma adolescente.

“É importante para mim que assim como quando era uma pré-adolescente, suas experiências nesses novos capítulos sejam autênticas. Seria um sonho de a Disney deixassem que movêssemos a série para o Hulu, se estivessem interessados, para que eu possa dar vida a essa personagem amada novamente”, completou.

A confusão começou quando a criadora e showrunner Terri Minsky foi demitida de suas funções no revival, já que Duff e Minsky gostariam de fazer uma versão mais adulta de Lizzie, enquanto a Disney preferia um show para crianças e família. Somente dois episódios foram gravados e a produção está paralisada desde então.