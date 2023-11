Homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor divide opiniões: ‘Nunca deu bola para fãs brasileiros’

Americana ganhou projeção de boas-vindas na semana em que se apresenta no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@tayloswift/x/@msidnights Taylor Swift chega ao Brasil nesta semana



A cantora Taylor Swift ganhou uma projeção na noite da última quinta-feira, 16, no Cristo Redentor. A homenagem, no entanto, organizada por fãs e pelo Santuário Cristo Redentor, dividiu opiniões nas redes sociais. Admiradores da própria americana chegaram a pontuar que ela não merecia o presente de boas-vindas brasileiros. “A Taylor nunca deu muita bola para os fãs brasileiros e não merecia essa homenagem no Cristo, não… Chris Martin merece muito mais. Isso que eu sou fã da Taylor e não do Coldplay. Ela tinha que se esforçar mais por nós. Nem preferência de ingresso a gente teve”, escreveu. “Inclusive, o mundo inteiro já postou da homenagem e quem ainda não deu um piu? Isso mesmo, a Taylor Nation”, disse sobre página oficial de contato entre a cantora e fã clubes. Alguns perfis ressaltaram que a cantora ficou por mais de uma década sem realizar shows no país. Outros usuários também cobraram a mesma atenção para grandes músicos da música brasileira. “Gal Costa morre, nada. Elza Soares morre, nada. Tom Jobim morre, não permitem projeção em homenagem a ele no Cristo. Como a babação de gringo está aí, quem não fez nada pelo Brasil ganha homenagem”, ressaltou.

Opinião impopular: a Taylor nunca deu muita bola pros fãs brasileiros e não merecia essa homenagem no Cristo não… Chris Martin merece muito mais. Isso que sou fã da Taylor e não do Coldplay. Mas ela tinha que se esforçar mais por nós. Nem preferência de ingresso a gente teve. — caraluna. (@yeuxlumiere) November 16, 2023