Hugh Jackman dá ‘super high five’ em fã de Wolverine e vídeo viraliza; veja

Reprodução/Instagram Astro surpreendeu com cumprimento a fã de Wolverine



Hugh Jackman, que interpretou o Wolverine nos cinemas por mais de uma década, teve uma reação super legal ao conhecer um fã do personagem.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana mostra o astro entrando no palco de um evento. Um fã que estava na frente pede para ser cumprimentado por Jackman, que prontamente o atende.

O inesperado é que o ator se empolga e não dá um ou dois, mas vários high fives no fã – que ganhou o dia, claro!

Veja o momento:

Hugh Jackman meeting a Wolverine fan is the best thing you will see today #WolverineWednesday pic.twitter.com/xadYjY75sL — déia (@partygirlu2) February 12, 2020

Segundo informações da imprensa internacional, apesar do vídeo ficar conhecido aqui no Brasil só agora, as imagens foram gravadas em outubro do ano passado, na Cidade do México, durante apresentação de Hugh Jackman no musical “O Rei do Show”.

A peça adapta para o teatro o filme homônimo estrelado pelo próprio Jackman, de 2017. O ator já chegou a afirmar que quase enlouqueceu sua família com a trilha sonora do filme.