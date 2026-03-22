Humorista Thiago Santineli para na delegacia após confusão em show em BH

Segundo o comunicado publicado em sua conta no Instagram, um grupo de pessoas foi ao Teatro da Maçonaria para ‘tumultuar’, porque o tema do show era a umbanda e outras religiões de matriz africana

Reprodução/Instagram/@thiagosantineli Thiago santinelli é levado para cadeia em Minas Gerais



O humorista Thiago Santinelli, de 33 anos, foi parar na delegacia no sábado (21) na Região Leste de Belo Horizonte após uma confusão no Teatro da Maçonaria. Segundo o comunicado publicado em sua conta no Instagram, o grupo de pessoas foi ao estabelecimento para “tumultuar”, porque o tema do show era a umbanda e outras religiões de matriz africana

Thiago Santinelli juntamente com o Luis Titoinn tiveram “um show sobre Umbanda perseguido por vereadores e deputados”. Ainda segundo a nota, o show foi remarcado “mas um grupo de cristãos intolerantes religiosos foram na porta do teatro tumultuar”.

“Tentavam colocar terços na cabeça das pessoas, oraram pra “tirar o demônio” de um casal gay que tentava ir ao teatro, e depois de tentarem colocar um terço no pescoço de um rapaz neurodivergente o mesmo teve uma convulsão e o SAMU precisou ser chamado”, explica Thiago Santinelli, que se mostrou indigando pela confusão ter ocorrido no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racional e também no Dia Universal do Teatro. “um show chamado OLODUMARE, sobre religião de Matriz Africana teve esse nível de preconceito externalizado abertamente, sem nenhum impedimento”, escreveu.

A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, mas até a publicação desta reportagem não tinha obtido retorno.

Em uma publicação antes do show, Thiago havia feito um post em sua conta comemorando que “os cristãos não conseguiram cancelar o show em BH” e acusou um grupo de pessoas de irem até a porta do local da apresentação “encher o saco”. “Esse é o retrato dos cristãos desse país, um bando de desocupados lutando contra problemas irreias e que não respeitam o espaço de ninguém”, escreveu.