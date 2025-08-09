Imagem de IA mostra Machado de Assis dando boas-vindas para Miriam Leitão, 12ª mulher da ABL

Jornalista foi eleita para academia com um total de 20 votos, de um total de 34 disponíveis, demonstrando o apoio de seus pares

A jornalista e escritora Miriam Leitão foi oficialmente empossada na cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando o lugar deixado pelo cineasta Cacá Diegues, que faleceu em fevereiro deste ano. A cerimônia de posse foi marcada por um momento especial, quando uma imagem gerada por inteligência artificial apresentou Machado de Assis, dando as boas-vindas à nova acadêmica. Com essa nova conquista, Miriam se torna a 12ª mulher a fazer parte da ABL, um marco significativo na história da instituição. Ela foi eleita com um total de 20 votos, de um total de 34 disponíveis, demonstrando o apoio de seus pares. A entrega do colar da academia foi realizada pela acadêmica Ana Maria Machado, enquanto o diploma foi concedido por Ruy Castro.

A comissão responsável pela recepção de Miriam incluiu nomes de destaque como Rosiska Darcy de Oliveira, Fernanda Montenegro e Lilia Moritz Schwarcz, que estiveram presentes para celebrar esse momento importante. A entrada de Miriam na ABL representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um avanço na representatividade feminina na literatura brasileira. A cerimônia de posse foi um evento que destacou a relevância da literatura e da cultura no Brasil, além de homenagear a memória de Cacá Diegues.

