Pai, avô e chef renomado: há 48 anos Aldo Teixeira é sucesso

À frente de dois restaurantes ele faz a alegria de muitas famílias neste domingo

Crédito: Divulgação Chef Aldo Teixeira é reconhecido por servir um menu clássico reinventado da cozinha italiana em dois endereços distintos



Dirigir uma empresa familiar é para poucos, ainda mais quando se trata de gastronomia. Sim, o chef Aldo Teixeira é reconhecido por servir um menu clássico reinventado da cozinha italiana em dois endereços distintos. No comando dos renomados restaurantes Forchetta D’oro e La Terrina, ele contabiliza uma jornada inspiradora. “Sempre me interessei por essa área de gastronomia, em ter um local meu. Quando entrei e atuava como operador de caixa, sabia que dali eu não sairia mais”, fala emocionado.

O menino que cresceu imerso na cultura italiana, aprendendo a arte de fazer massas frescas com sua avó, no interior de São Paulo, iniciou profissionalmente na gastronomia em 1976, quando era ajudante de cozinha e ajudava a fechar o caixa. “Depois de 16 anos de muito trabalho, adquiri o Forchetta D’Oro, local onde havia começado minha carreira. Como sempre tive uma visão empreendedora, resolvi ampliar o portfólio abrindo o La Terrina e mudando de endereço o Forchetta D’Oro, que saiu da Vila Nova Conceição para a Vila Olímpia”.

Além de seus restaurantes, Aldo expandiu sua atuação para eventos gastronômicos e parcerias com a rede de hotéis Accor. A herança cultural se reflete na diversidade do menu de suas casas, que, além da culinária italiana, incorpora elementos das cozinhas francesa, portuguesa e crioula norte-americana, resultando em uma experiência gastronômica surpreendente e ao mesmo tempo tradicional.

Família nos negócios e alquimia completa

Para a família toda, o dia dos pais tem um gostinho especial já que Aldo Teixeira é privilegiado ao trabalhar com suas duas filhas. “Tenho duas parceiras que amo e admiro: uma na cozinha e outra no administrativo. Nossa relação é de total sinergia e constrói o equilíbrio perfeito nos negócios”, comenta.

Liliane e Leila Bancalero Teixeira trabalham com o pai desde sempre. Elas são duas das três filhas do chef, já que Laís é fisioterapeuta. “Família é a base de tudo, e a minha é isso! Conseguimos conciliar e manter a harmonia, criar momentos independentes do trabalho e eu, sempre que posso, aproveito e bagunço com meus netos”, conta o chef.

Os pequenos se esbaldam na cozinha e olha que o avô adora a farra. Lavínia, Antonella, Felipe e Raul são a trupe que dá vida ao trabalho, tirando é claro, o encanto dos pratos já que para Aldo a gastronomia é muito mais do que apenas preparar alimentos.

“É sobre criar memórias, compartilhar histórias e reunir pessoas. Na cozinha, cada ingrediente, cada prato, carrega uma narrativa própria, uma herança que transcende fronteiras e gerações. Ao longo dos anos, especialmente durante os momentos desafiadores, aprendi que nossa capacidade de nos adaptarmos, de nos reinventarmos, é o que nos permite continuar a servir e encantar nossos clientes”.

Autor de livro e pai que trabalha no dia especial

Visionário, o também empresário ainda é autor de “Cozinhando com Frutas”. “Esse livro celebra uma das nossas maiores riquezas aqui no Brasil e, particularmente, eu sempre utilizei frutas em minhas receitas. Quando me dei conta já tinha receitas suficientes para uma publicação, pesquisei e percebi que isso até então não tinha sido feito”.

Quando questionado sobre o sonho profissional, Aldo Teixeira é enfático: “Meu sonho profissional é abrir uma filial do Forchetta D’Oro em Torino, no Piemonte, levando a essência da nossa cozinha italiana de volta às suas origens”. Sim, para ele, não há limites nem fronteiras por isso, foi escolhido como entrevistado do portal Jovem Pan nesse dia tão especial. Que o chef possa representar todos os muitos pais que trabalharão domingo para que outros comemorem a data ao lado de suas famílias e celebrem a vida.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.