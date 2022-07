Indireta? Marina Ruy Barbosa fala em ‘hipocrisia’ após Bruno Gagliasso relembrar ‘surubão de Noronha’

Muitos seguidores entenderam o post da atriz como uma indireta ao ator, que afirmou que a história do ‘surubão’ foi inventada para abafar uma polêmica nos bastidores da novela que fazia

Um post da atriz Marina Ruy Barbosa intrigou seguidores e virou assunto nas redes sociais. Sem citar nomes, a artista postou na última quarta-feira, 6, no Twitter: “Êêê hipocrisia danada”. A publicação da ruiva foi vista por muitas pessoas como uma suposta indireta ao ator Bruno Gagliasso por causa de um comentário que ele fez sobre o “surubão de Noronha” no podcast “Quem Pode, Pod”. Durante sua participação, o ator comentou: “O surubão de Noronha nada mais é do que uma cortina de fumaça para uma polêmica que aconteceu durante a novela. Essa que é a verdade. Quer que eu fale quem soltou?”. Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, que comandam o podcast, falaram rapidamente ao mesmo: “Não”.

Na época em que o “surubão” virou assunto, Bruno fazia a novela “O Sétimo Guardião”, da Globo. Marina protagonizava a mesma trama e foi acusada de ter um affair com o ator José Loreto, outro ator que integrava o elenco da novela. Ambos eram comprometidos e a atriz foi apontada como a pivô da separação de Loreto e Débora Nascimento. Nesse período, a ruiva era casada com Alexandre Negrão. O surubão de Noronha, no entanto, abafou o caso. O que foi noticiado em meados de 2019 é que vários famosos participaram de um “surubão” na pousada que Bruno e Giovanna possuem em Fernando de Noronha e o assunto viralizou nas redes sociais. Todo esse contexto fez com que o post de Marina falando de “hipocrisia” fosse encarado como uma indireta para Bruno, que estaria se referindo aos rumores de traição envolvendo ruiva ao falar da “cortina de fumaça”. Um seguidor chegou a pedir explicações à atriz, mas ela quis revelar se estava, de fato, referindo-se ao marido de Giovanna no post: “Não falo nada. Vivo a vida real”.

Êêê hiprocrisia danadaaaaaa — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) July 6, 2022

Kkkkkk eu não. Não falo nada. Vivo a vida real. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) July 6, 2022

Bruno Gagliasso quase expondo a amante do Loreto que usou a fake news "surubao de noronha" pra esconder suas travessuras. pic.twitter.com/un0VCW3DHf — t. (@ittnna) July 6, 2022

a marina ruy barbosa se doendo KKKKKKKKKKKKKKKK

to amando — carol (@safegillies) July 7, 2022

Bruno: cara, o surubão de Noronha nada mais é do que cortina de fumaça pra uma polêmica que aconteceu durante a novela. Essa é que é a vdd. Quer que eu fale quem soltou? AHHHH COMO EU QUERIA QUE ELE PUDESSE FALAR O NOME DA BARBIE RUIVA AAAAAAAAAA #QuemPodePod — Paola (@paolarealitys) July 6, 2022

3 anos depois e eu descobrindo que a história do surubao de noronha foi criada pra tirar o foto da polêmica da traição do jose loreto com a marina ruy barbosa — double gi (@yangyoongi) July 6, 2022

Todo mundo sabe que o boato do surubão de Noronha foi a Marina que mandou soltar pra abafar as merda dela, e a gente fala sobre isso justamente pra abrir os olhos de quem ainda acha q ela é santa! — L_iviabarrada (@iviabarrada) July 6, 2022