Influenciador Bruno Krupp é preso por atropelar e matar adolescente no Rio de Janeiro

Modelo foi preso nesta quarta-feira, 3, em um hospital na zona norte da capital carioca; acidente aconteceu na noite de sábado, 30

Divulgação/ FBX Assessoria Influenciador foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 3, em um hospital do Méier



O modelo e influenciador Bruno Krupp foi preso nesta quarta-feira, 3, pelo atropelamento que levou à morte de um adolescente. O acidente aconteceu no último sábado, 30, na cidade do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Polícia Civil do Rio. Segundo as autoridades, Krupp foi preso em um hospital no bairro do Méier, na zona norte da capital. Ele já havia recebido alta do hospital Lourenço Jorge no último domingo, 31. O acidente aconteceu na noite de sábado, quando Krupp pilotava uma moto sem placa em alta velocidade e atingiu a vítima, que também foi levada pra o hospital consciente, chegando a dar entrada no centro cirúrgico. Entretanto, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A assessoria de Krupp emitiu um comunicado dizendo lamentar o ocorrido e informando que não conseguiu contatar o modelo e seus familiares desde o ocorrido.