Klara Castanho faz vídeo dizendo que está retornando à rotina: ‘Recuperando a força’

Atriz anunciou retornou às redes sociais, falou da família e da nova temporada de ‘Bom Dia, Verônica’

Reprodução/Instagram/klarafgcastanho Klara Castanho gravou stories dizendo que está se recuperando de tudo o que aconteceu



A atriz Klara Castanho usou as redes sociais na noite de terça-feira, 2, para falar como ela está após se tornar público que foi vítima de estupro, engravidou e decidiu dar a criança para a adoção. O caso repercutiu em junho deste ano e, desde então, a artista se manteve afastada das redes sociais. Essa foi a primeira vez que ela gravou stories comentando sobre o caso. “Antes de mais nada, eu quero agradecer todo amor, carinho, cuidado e todo o acolhimento que eu recebo e recebi. Eu quero agradecer a cada pessoa que tirou um tempinho para perguntar se eu estava bem, que compartilhou a própria história. Estou retomando e retornando um pouco às redes sociais, eu voltei a trabalhar e estou nesse início de processo da segunda temporada de ‘De Volta aos 15’ [da Netflix]”, contou a atriz. “Eu e minha família, a gente está se recuperando, recuperando a nossa força, a gente está vivendo um dia após o outro”, acrescentou. Klara falou que divulgar a nova temporada de “Bom Dia, Verônica”, que estreia nesta quarta-feira, 3, na Netflix, foi o que a motivou a aparecer no Instagram. “A Ângela é muito importante para mim e eu espero que vocês a recebam muito bem. É um trabalho que me orgulho muito”, afirmou. No início de julho, a atriz fez um post no qual escreveu na legenda que seus dias não estavam sendo fáceis, mas que está se cuidando e tendo acompanhamento psicológico. “Sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos”, declarou na ocasião.