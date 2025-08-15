Hytalo Santos é preso por suspeita de tráfico humano e exploração sexual infantil

Prisão ocorreu em operação conjunta de órgãos estaduais e federais e envolve suspeitas de aliciamento e exposição de menores na internet; defesa nega e diz que inocência será provada

Reprodução/Deic Hytalo Santos no momento da prisão em São Paulo



O influenciador digital paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15), em São Paulo, durante operação conjunta do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Ministério Público do Trabalho (MPT), polícias civis da Paraíba e de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal e o Ciberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Também foi detido Israel Nata Vicente, marido de Hytalo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux.

Hytalo é investigado por tráfico humano e exploração sexual de crianças e adolescentes, além de exposição de menores em conteúdos produzidos para redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca, que apontou casos de “adultização” de adolescentes. Segundo o MPPB, a investigação criminal começou ainda em 2024 e envolve duas promotorias — uma em Bayeux, que apura festas com menores e consumo de álcool, e outra em João Pessoa, que apura um suposto esquema de emancipação de adolescentes em troca de presentes, como celulares.

O MPT também apura a participação de Hytalo na produção de conteúdos com menores. O órgão afirma ter analisado mais de 50 vídeos e colhido mais de 15 depoimentos de pessoas ligadas ao influenciador. Nos últimos dias, a Justiça da Paraíba determinou uma série de medidas contra ele: bloqueio do acesso às redes sociais, desmonetização de conteúdos, proibição de contato com as vítimas e apreensão de celulares e computador. Também foi solicitado à Loteria do Estado da Paraíba que suspendesse as atividades de uma empresa de rifas e sorteios ligada ao influenciador por uso irregular de imagens de menores.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O MPPB ressaltou que o caso exige tratamento responsável, sem sensacionalismo, e com máxima proteção à intimidade das vítimas. O órgão destacou a gravidade do tráfico humano no âmbito estadual, que muitas vezes ocorre de forma invisível e atinge pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A defesa de Hytalo afirma que ele não teve conhecimento prévio das buscas por serem sigilosas, nega todas as acusações e diz confiar que sua inocência será provada no curso das investigações.