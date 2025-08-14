Hytalo Santos se pronuncia após decisão judicial que suspendeu seus perfis e apreendeu equipamentos

Influenciador nega a acusação de exploração de menores e afirma que não aceitará que sua imagem e seu trabalho sejam ‘manchados’ por ‘acusações falsas’ e ‘narrativas infundadas’

Reprodução/Instagram/@hytalosantos O influenciador Hytalo Santos



O influenciador digital paraibano Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez desde que passou a ser investigado por suposta exploração e “adultização” de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais. Em nota enviada à imprensa, ele negou qualquer irregularidade, afirmou que “sempre agiu dentro da lei” e disse que todo material gravado com menores contou com autorização e acompanhamento dos responsáveis. O caso ganhou repercussão nacional após o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, divulgar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes.

O material alcançou milhões de visualizações, mobilizando parlamentares e levando o Ministério Público da Paraíba a pedir medidas judiciais. A Justiça da Paraíba determinou a suspensão de todos os perfis de Hytalo em redes como Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, além da remoção de conteúdos com participação de menores e da interrupção da monetização. O influenciador também foi proibido de manter contato com os adolescentes citados nas investigações.

Na quarta-feira (13), a 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa autorizou mandados de busca e apreensão na residência de Hytalo, permitindo a coleta de celulares, computadores, câmeras e outros dispositivos para perícia. No entanto, segundo o condomínio, ele teria retirado diversos equipamentos antes da chegada da Polícia Militar. A defesa nega que tenha havido obstrução das investigações. As apurações ocorrem em duas frentes: uma cível, conduzida pelo Ministério Público, e outra criminal, sob responsabilidade da Polícia Civil, ambas por possível violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Na nota enviada à CNN, Hytalo afirmou repudiar “categoricamente qualquer acusação de exploração de menores” e declarou manter “compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”. Ele disse ainda estar à disposição das autoridades, que não aceita que sua imagem e seu trabalho sejam “manchados” por “acusações falsas” e “narrativas infundadas” e diz confiar “que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”. O caso segue em investigação.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA