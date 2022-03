Influenciador Lucas Rangel investe R$ 240 mil em criação de avatar para o metaverso

Luks, nome que o artista deu ao seu avatar, já possui um Instagram próprio com diversos seguidores

Reprodução/Instagram/lucasranngel Lucas Rangel investiu em um avatar visando no metaverso



O influenciador digital Lucas Rangel investiu cerca de R$ 240 mil para criar um boneco virtual para utilizar no metaverso. Chamado Luks, o avatar já tem um Instagram próprio com mais de 216 mil seguidores. “Chega de mistério e sumiço! Depois de uma longa viagem no metaverso, voltei com minha mais nova versão: o Luks. Meu avatar no metaverso que vai existir também no mundo real! Deu muito trabalho? Deu!”, escreveu Lucas na legenda de um vídeo em que aparece junto com seu avatar. O influenciador disse que estava “fingindo normalidade” ao interagir com o boneco, mas confessou que ainda acha toda essa tecnologia algo “muito louco”.

“Já quero acompanhar a vida dele e pedir para ele invadir o Instagram de quem não gosto”, brincou. O objetivo de Lucas ao criar esse boneco foi investir no que promete ser o próximo passo da era digital: o metaverso, que é um mundo virtual que tenta simular a realidade. A ideia é que no futuro as pessoas usem seus avatares para entrar dentro de um universo virtual realista para interagir e fazer coisas como entrar em uma loja para fazer compras sem sair de casa. A empresa Meta, do criador do Facebook Mark Zuckerberg, é uma das que está investindo nesse mercado.