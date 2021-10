Facebook muda o nome para Meta e planeja investir no ‘metaverso’

Rede social seguirá com o mesmo nome, mas passará a ser controlada pela nova marca anunciada por Mark Zuckerberg

Reprodução/Facebook Cofundador da empresa anunciou as novidades durante evento realizado nesta quinta-feira, 28



O Facebook anunciou que sua controladora irá se chamar Meta. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 28, pelo cofundador da empresa, Mark Zuckerberg, durante um evento sobre realidade virtual e o “metaverso”, que é uma realidade virtual. Apesar da novidade, o nome da rede social será mantido. A marca também será responsável por outras redes sociais, como Instagram e Whatsapp. “O Facebook é um dos produtos mais usados na história do mundo. É uma marca icônica de rede social. Mas cada vez mais, não engloba tudo o que fazemos”, disse Zuckerberg, que continuou: “A partir de hoje, nossa empresa agora é Meta”. De acordo com o cofundador da empresa, a mudança visa viabilizar o metaverso e representar as atividades da marca. Além das redes sociais, a empresa de dispositivos de realidade virtual Oculus seguirá sobre o guarda-chuva da empresa.