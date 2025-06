Influenciador morre atropelado após cair da garupa de moto em rodovia de Minas Gerais

O influenciador digital Marlon Silva, de 27 anos, conhecido nas redes sociais como Marlin Bolado, morreu na manhã de sexta-feira (20) após cair da garupa de uma moto e ser atropelado por um caminhão na rodovia MG-050, entre Divinópolis e Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. De acordo com o boletim de ocorrência, Marlon era levado por um amigo para o trabalho, em São Gonçalo do Pará, quando o motociclista percebeu que ele estava com o corpo inclinado. O condutor afirmou que não soube dizer se a vítima passou mal ou se houve outro motivo para a queda.

Logo atrás, seguia um caminhão. O motorista disse que o garupa caiu repentinamente na pista e que não houve tempo para frear. O amigo de Marlon confirmou que o caminhoneiro não teve culpa no acidente. Nas redes sociais, circularam relatos de que Marlon teria cochilado na garupa, mas essa versão não foi confirmada pela Polícia Militar nem pelo condutor da moto.

O influenciador foi atendido pelo Samu, mas já estava inconsciente, com diversas fraturas e em parada cardiorrespiratória. A morte foi constatada ainda no local. A Polícia Civil realizou perícia e investiga as circunstâncias do acidente. O corpo foi levado para o Posto Médico-Legal (PML). Marlon Silva era conhecido no Instagram, onde acumulava mais de 147 mil seguidores.