Traumatizada, Kéfera Buchmann diz que quer distância de relacionamento: ‘Ser solteira é uma paz que não acaba’

Kéfera Buchmann, aos 32 anos, declarou que não está aberta a novos romances e pretende aproveitar sua vida de solteira até o próximo ano. Em uma série de stories no Instagram, a influenciadora compartilhou sua satisfação com a atual fase da vida, destacando a importância de cuidar de si mesma por meio de terapia e atividades físicas. “Esse Réveillon que passei namorando, que perturbação! Vivi um inferno em pleno Réveillon. Ser solteira é uma paz que não acaba. É paz atrás de paz”, revelou. “Alguém está afim de tirar minha paz? Algum homem ou alguma mulher está afim de me dar uma perturbação, uma paixonite ou um negócio que me tire do eixo? Botei na minha cabeça que não posso me apaixonar em hipótese alguma. Só posso me apaixonar a partir de janeiro do ano que vem e, de preferência, depois do meu aniversário”, acrescentou.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA