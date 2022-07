Influenciadora afirma que sofreu agressões do ex e posta foto ensanguentada

Milena Lins disse no início da semana ela apanhou e quase foi jogada para fora do carro

Reprodução/Instagram/milenalinsofc Milena Lins mostrou fotos de como ficou após ser supostamente agredida pelo ex



A influenciadora Milena Lins, conhecida por ser amiga do também influenciador Carlinhos Maia, afirmou que foi vítima de agressão em seu último relacionamento. Além do relato, a jovem também postou imagens em que aparece ensanguentada e declarou que possui muitas outras fotos e vídeos que comprovam que ela sofreu violência doméstica. Milena se abriu com os seguidores nos stories do Instagram na madrugada desta sexta-feira, 22. “De um tempo para cá, vocês estão notando que ando um pouco triste, cabisbaixa, que muita coisa vem acontecendo comigo. Venho sendo agredida psicologicamente, fisicamente e não sei nem como me pronunciar, conversar, porque não tenho estrutura para isso”, comentou.

Sem citar o nome do ex, a influenciadora disse que se entregou a relação. “Não é justo eu estar passando por isso por uma pessoa que eu só quis ajudar, vocês acompanharam nossa vida, o quando eu me doei, o quanto eu o ajudei e ele não está me ajudando, está me destruindo.” Milena também afirmou que na última terça-feira, 19, “quase aconteceu o pior” com ela. “Ele começou a me agredir, a me bater dentro de um carro. Tinha uma criança presenciando tudo, tiveram pessoas que viram tudo isso. Ele me bateu, quase me jogou para fora do carro. Isso não é justo. Não mereço passar por isso”, enfatizou. A amiga de Carlinhos Maia disse que decidiu tornar o caso público para fazer um alerta. “Não quero que outra mulher passe por isso na mão dele porque ele é um monstro”, concluiu.