Ator de Zorra Total é sequestrado após marcar encontro por aplicativo de namoro

Heitor Martins, que interpretava o personagem Pit Bitoca, foi mantido em cativeiro por quatro dias

Reprodução/Instagram/Divulgação/TV Globo/Montagem Ator Heitor Martins interpretava o personagem Pit Bitoca no Zorra Total



O ator Heitor Martins, que interpretava o personagem Pit Bitoca no programa Zorra Total, da Globo, foi assaltado e sequestrado por quatro dias após cair em um golpe do Tinder. Ele foi liberado nesta quarta-feira, 20, em São José dos Campos, onde teria marcado o encontro. No Instagram, o ator comentou o episódio em uma série de postagens no stories. De acordo com ele, quatro bandidos o abordaram quando chegou ao lugar combinado com a suposta mulher. Heitor conta que os assaltantes teriam roubado o carro dele e, na sequência, o levado para um cativeiro. No local, os suspeitos exigiram cartões e senhas, além de pedirem a chave da casa da vítima, que fica a 40 quilômetros de onde estavam, em Taubaté. Segundo Heitor, o carro foi queimado e pertences de sua residência foram roubados. Apesar dos prejuízos e do susto, o ator comentou que está bem. “Graças a Deus estou bem, estou vivo. E mais forte agora, com todo esse carinho de vocês”, disse. Até o momento, a polícia não identificou os suspeitos. O caso será investigado.