Influenciadora Belly Palma morre aos 29 anos após engasgo

Conhecida pela luta por pessoas com deficiência, Izabelle teve uma parada cardiorrespiratória após engasgar na última sexta, tendo a morte encefálica confirmada na segunda-feira, 29

Reprodução/ Instagram @bellypalma Comunicado divulgado no Instagram da influenciadora deu detalhes sobre a morte



A influenciadora e ativista de moda inclusiva Izabelle Palma, conhecida como Belly Palma, morreu nesta segunda-feira, 29, aos 29 anos depois de sofrer um engasgo seguido de parada cardiorrespiratória. A parada aconteceu na sexta-feira, 26, e a influenciadora teve morte encefálica confirmada na noite de segunda. Nas redes sociais de Belly, foi divulgado um comunicado informando a morte da influenciadora e dando mais detalhes. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada, querida amiga e companheira de jornada, Belly”, diz o texto, que continua: “Belly sofreu um engasgo seguido de uma parada cardiorrespiratória na última sexta-feira. Todos os primeiros socorros foram prestados e conseguimos levá-la ao hospital, onde ela seguiu internada até hoje, segunda-feira, quando veio a óbito por Morte Encefálica”. A carta ainda destaca o papel de Belly no ativismo por pessoas com deficiência. “Belly foi um exemplo de amor, alegria, resiliência, superação e esforço em sua vida pessoal e Luta das Pessoas com Deficiência no Brasil. Que fique sempre registrado cada momento, pensamento e reflexões que ela trouxe e que se transforme em um legado de amor, gratidão e inspiração para todos nós”, conclui o comunicado. Izabelle nasceu com mielomeningocele – má formação na medula espinhal – e tinha que usar cadeira de rodas. Em suas redes sociais, Belly relatou que passou por mais de 35 cirurgias. Em seu perfil, a influenciadora, que é formada em administração de empresas, lutava pelo enaltecimento da luta das pessoas com deficiência pela moda, entrando para a lista Forbes Under 30.