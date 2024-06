Influenciadora Nina Capelly perde bebê, e ex-BBB Lucas Buda presta apoio

Educador físico voou até São Paulo para ajudar a ex-ficante; cantora tem usado as redes sociais para atualizar sobre o caso aos fãs

Reprodução/Instagram/@lucasbuda/@euninacapelly Lucas Buda prestou todo o apoio à influenciadora



No último domingo (9), a influenciadora Nina Capelly anunciou nas redes sociais a triste notícia da perda do bebê, cuja paternidade ela afirmava ser do ex-BBB Lucas Buda. Capelly, que é prima do funkeiro MC Binn, estava gestando a criança e compartilhou sua dor com os seguidores. Após receber a notícia, Lucas Buda decidiu voar para São Paulo às pressas para encontrar Nina Capelly e prestar seu apoio neste momento difícil. A assessoria de Buda confirmou que ele ficou muito abalado com a perda do bebê, pois sempre expressou o desejo de ser pai. Em maio, Nina Capelly havia revelado que acreditava que havia uma grande possibilidade de o ex-BBB ser o pai do bebê que ela esperava. No entanto, a influenciadora enfrentou momentos turbulentos em sua vida nos últimos dias, chegando a lidar com a depressão e a tristeza pela perda da criança. Apesar da dor da perda, Nina Capelly afirmou que tanto ela quanto Lucas Buda estavam preparados para receber o bebê e que seria uma bênção em suas vidas. Ela destacou que está recebendo apoio psicológico e de pessoas próximas para lidar com o momento delicado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Capelly 🇧🇷🇺🇸 (@euninacapellyoficial)

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA