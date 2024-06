Will Smith vai ao cinema para ver ‘Bad Boys’ ao lado de fãs e posta vídeo com a experiência

O ator assistiu ao longa, do qual é protagonista, em uma das franquias do Cinemark, em Baldwin Hills, e na saída tirou fotos com os fãs; ele contou que tem um ritual de assistir aos seus filmes nos cinemas nos finais de semana

Will Smith surpreendeu os fãs ao comparecer a uma sessão do filme “Bad Boys: Até o Fim”, do qual é protagonista, num cinema dos Estados Unidos. De máscara e boné, o ator assistiu ao longa em uma das franquias do Cinemark, em Baldwin Hills, e reagiu às cenas junto ao público. Na saída, brincou com alguns espectadores ao perguntar se “aproveitaram a sessão”. Ao ser filmado pelos fãs, disse que estava “o tempo todo com eles”. O intérprete do Detetive Mike, no quarto longa de “Bad Boys“, contou que tem um ritual de assistir aos seus filmes nos cinemas, geralmente nas matinês dos finais de semana. Will Smith recebeu também a resenha dos espectadores. Um deles disse que é “10 de 10”. Ele tirou fotos com os fãs e se divertiu com a plateia.

O longa, que estreou mundialmente na quinta-feira (6), tem sido um sucesso de bilheterias. “Bad Boys: Até o Fim” é do mesmo roteirista de “Aquaman” (2018) e “Bad Boys para Sempre” (2020). Na trama, os policiais Mike (Will Smith) e Marcus (Martin Lawrence) estão de volta, mais explosivos do que nunca. Desta vez, para a surpresa de todos, o capitão Howard (Joe Pantoliano) apareceu morto e acusado de ligação com o cartel de drogas.

Só que ele deixou um aviso para seus “bad boys”. Agora, ao lado de feras, como a especialista em armas Kelly (Vanessa Hudgens), a dupla mais sinistra da polícia de Miami vai encarar a perigosa missão de limpar o nome da corporação e, principalmente, de seu chefe. O filme é do mesmo produtor de “Top Gun: Maverick” (2022) e “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra” (2003).

