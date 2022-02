Influenciadora ‘viciada em plásticas’ revela quando já gastou com procedimentos

Mary Magdalene viralizou após fazer um procedimento na vagina que quase a matou

Reprodução/Instagram/Mary Magdalene Mary Magdalene já realizou várias cirurgias plásticas e quase morreu em uma delas



A modelo e influenciadora Mary Magdalene viralizou nas redes sociais após fazer uma cirurgia plástica para ficar com a “vagina mais gorda do mundo”. Aos 25 anos, ela já se submeteu a inúmeros procedimentos estéticos e passou a ser chamada de “viciada em plásticas” nas redes sociais. Segundo o Daily Mail, Mary já ganhou mais de US$ 100 mil (cerca de R$ 514 mil) em cirurgias e o procedimento que fez com o intuito de “inflar a vagina” teve sérias complicações. “Quase morri durante o procedimento. Tive que fazer duas transfusões de sangue. O médico disse que eu estava perdendo muito sangue e ficando muito pálida. Ele pensou que eu ia morrer”, contou a modelo ao The Sun. O primeiro procedimento estético da influenciadora foi aos 21 anos, nessa época ela trabalhava como stripper e acompanhante. Nos últimos anos, ela mexeu em várias partes do seu corpo.

Maty já fez transferências de gordura, mexeu várias vezes no seu nariz e nos seios, fez lipoaspiração, modificou o bumbum e fez lifting diversas vezes, incluindo nas sobrancelhas. A influenciadora cresceu em uma família religiosa e cercada de restrições, ela foi proibida, por exemplo, de assistir a programas infantis da Disney como “As Visões da Raven”. Quando ela completou 12 anos, ela se rebelou e passou a usar drogas e a ter uma vida sexual ativa. “Meus 12 e 13 anos foram os mais loucos da minha vida”, comentou a influenciadora no podcast “No Jumper”, ano passado. Com 17 anos, ela começou a trabalhar como stripper e depois que viralizou no Instagram e no TikTok como a “viciada em plásticas”, ela abriu uma conta no OnlyFans e está faturando nessa rede social adulta. “Felizmente, por causa do OnlyFans, eu consegui parar de dançar e de ser acompanhante, algo que estava me deixando deprimida. Agora, sou abençoada o suficiente para viver disso”, concluiu a influenciadora.