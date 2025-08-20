Influenciadores Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo

A ex-Fazenda Bia Miranda e o influenciador Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira (20) na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O carro envolvido na batida era um Porsche 911 Carrera, avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, que se colidiu com outro automóvel, um Hyundai Creta. Segundo o “Bom Dia SP”, da TV Globo, uma pessoa ficou ferida no acidente Ela foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para atendimento médico.

Samuel Sant’Anna, nome real do influenciador, publicou uma série de stories sobre o ocorrido, em que mostrou um corte na mão e seu retorno para casa em um carro de aplicativo. “Só quero chegar em casa”, escreveu.

A ex-participante do reality foi vista no local sem ferimentos visíveis enquanto filmava o carro, mas não se pronunciou sobre o acidente. Os dois, entretanto, compartilharam postagens na noite anterior ao lado de bebidas alcoólicas e cigarros.

