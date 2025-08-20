Rio de Janeiro libera máquinas de apostas para impulsionar o turismo

Governo esclarece que os equipamentos serão monitorados pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro e que ações só poderão ser feitas por Pix, o que permitirá que a Loterj monitore toda movimentação financeira

Com o objetivo de impulsionar o turismo e gerar empregos, o Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou um decreto que autoriza a instalação de máquinas de apostas em estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes. A medida, que visa regulamentar o setor, projeta a criação de até 65 mil postos de trabalho. A decisão gerou polêmica e levantou dúvidas sobre uma possível legalização das máquinas caça-níqueis, que são exploradas pela contravenção e consideradas ilegais. No entanto, o governo esclarece que os equipamentos autorizados são diferentes e operarão sob regras estritas.

Os equipamentos liberados são totens e terminais de apostas (conhecidos como VLTs – Video Lottery Terminals), que funcionarão de forma distinta dos caça-níqueis ilegais:

Controle Centralizado: Todas as máquinas estarão conectadas a uma central virtual e serão controladas e monitoradas pela Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro);

Fiscalização: Os equipamentos serão inspecionados frequentemente pela Loterj para garantir a lisura das operações;

Pagamentos Rastreáveis: As apostas poderão ser feitas via Pix, permitindo que a Loterj monitore toda a movimentação financeira, diferentemente das máquinas ilegais que operam com dinheiro em espécie e sem controle;

A iniciativa segue uma tendência de outros estados, como Paraná e Paraíba, que já possuem sistemas semelhantes em funcionamento. O governo fluminense acredita que a regulamentação trará mais segurança para os apostadores e transformará uma atividade hoje clandestina em uma fonte de receita e empregos para o estado.

