Internado com Covid-19, Paulo Gustavo apresenta sinais de melhora

O ator e apresentador Paulo Gustavo tem apresentado melhora em seu quadro de internação por Covid-19. Em nota, a assessoria afirma que ele apresentou sinais de melhora do “ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico, trazendo otimismo para toda a equipe profissional e familiares”. Aos 42 anos, Paulo foi internado em um hospital do Rio de Janeiro, no último sábado, dia 13, por recomendação médica. Na terça-feira, 16, o marido do ator, o médico Thales Bretas informou por meio de suas redes sociais que Paulo estava ‘melhorando a cada dia’. Ainda não há previsão de alta. Na nota, a família do ator agradeceu as orações e mensagens de apoio que tem recebido.