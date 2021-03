Perlla apaga vídeos após mentir sobre notificação por ‘roupa inapropriada’

Cantora de 32 anos publicou diversos vídeos em seu perfil na rede social como se o recado sobre roupas inadequadas tivesse sido enviado à ela

Depois de criticar um comunicado de seu condomínio sobre o uso de roupas inapropriadas, a cantora Perlla foi desmentida por internautas e apagou os vídeos sobre o assunto de seu Instagram. O caso repercutiu na última quinta-feira, 18, quando uma moradora de um condomínio de Brasília, identificada como Nahjara Noronha, recebeu um comunicado do Conselho de Mulheres do local pedindo que ela utilizasse “roupas mais adequadas” nas áreas comuns do condomínio. A cantora de 32 anos publicou diversos vídeos em seu perfil na rede social como se o recado tivesse sido enviado à ela. Ao perceberem a atitude de Perlla, os internautas criticaram o material. “E a perlla que tentou roubar a história da menina de Brasília?”, disse um usuário no Twitter, enquanto outros chamaram a cantora de “louca”. Com as reações negativas, a cantora apagou os vídeos de seu perfil, deixando apenas publicações não relacionadas ao caso.

