Internado com Covid-19, Paulo Gustavo mostra ‘sinais discretos de interação’

Comediante foi hospitalizado no dia 13 de março e segue na UTI com estado de saúde grave utilizando ventilação mecânica e ECMO

Reprodução/Instagram/paulogustavo31 Equipe médica detectou uma pneumonia bacteriana



Internado desde 13 de março com Covid-19, o ator Paulo Gustavo mostrou “sinais discretos de interação” segundo boletim médico emitido nesta segunda-feira, 26. Segundo o comunicado, o comediante segue na UTI e se encontra em situação grave. Entretanto, Paulo vem apresentando sinais de recuperação após intervenções cirúrgicas e broncoscópicas, embora tenha sido detectada uma pneumonia bacteriana, que já está sendo tratada. “Ontem foi detectada uma nova pneumonia bacteriana, que já está sendo eficientemente tratada. Apesar disso, evidências de melhora na função pulmonar têm surgido. Em alguns momentos, o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos”, diz a nota. Além disso, o boletim informa que “há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes”, o que é visto pela equipe como um sinal de melhora.