‘BBB 21’: Tiago Leifert reclama do Instagram após bloqueio de vídeo de selinho entre Gil e Fiuk

Apresentador usou as redes sociais para criticar a derrubada da gravação que mostra os participantes do reality dando um beijo e pulando nus na piscina

Reprodução/Globo/26.04.2021 Participantes pularam nus após voltarem de paredão no último domingo



O apresentador Tiago Leifert, do ‘BBB 21’ reclamou do Instagram após a rede social bloquear um vídeo que mostra Gilberto e Fiuk dando um selinho e pulando nus na piscina. Em uma gravação, Leifert disse que a plataforma também apagou uma publicação em que ele criticava a própria rede e afirmou que o Instagram “não gosta de selinho entre dois homens”. “Eles (Instagram) censuraram também, apagaram a postagem em que eu falava mal do Instagram. Então eu vou falar mal de novo. O Instagram não gosta de selinho entre dois homens pelo jeito e nem de dois caras pulando na piscina pelados, sendo que eles estão se tampando. Eles não estavam pelados, estavam totalmente cobertos”, disse o apresentador, que continuou: “A TV aberta, velhinha, boa e velha TV aberta, vai mostrar para vocês hoje à noite. Censura de novo, Instagram. Vamos lá!”.