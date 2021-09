Íris Stefanelli desabafa após assalto à mão armada: ‘O rombo foi grande’

Ex-BBB falou que os assaltantes conseguiram entrar em todos os aplicativos do seu celular

Reprodução/Instaram/irisstefanelli/20.09.2021 Íris Stefanelli deu detalhes do assalto que sofreu em São Paulo



A ex-BBB Íris Stefanelli sofreu um assalto à mão armada no último fim de semana na Avenida Nove de Julho, em São Paulo, e os bandidos conseguiram levar tudo o que ela tinha na conta ao roubar seu celular. “Acabei de sofrer um show de horror de assalto, arma na cabeça e soco no carro”, declarou a ex-apresentadora do “TV Fama”. Segundo Irís, os assaltantes conseguiram entrar em todos os aplicativos do seu celular e limparam sua conta. “O rombo eu sei que foi grande.” Durante o desabafo, ela aproveitou para fazer um alerta aos seguidores.

“Não existe segurança, nem senha, nem face, nem digital que segure bandido pelo pix. Eles limpam tudo, até a conta da minha mãe da aposentadoria dela foi limpa. Bradesco entrou em contato e bloquearam as contas, agora também já limparam uma delas, o jeito é esperar até amanhã para ver as outras. Fica minha dica, eles assaltam na madrugada do final de semana, então você não consegue falar com ninguém, shopping só abre às 14h, você não consegue ter acesso ao celular novo e o bandido ganha tempo.” A ex-participante do “No Limite” disse que passou a noite tentando resolver os problemas com o banco. “Fizemos tudo possível e o impossível, passamos a noite ligando tentando e mesmo assim em vão, aconselho não deixarem aplicativos em celular que você usa diariamente, deixem em um celular reserva em casa, infelizmente está cada dia mais difícil”, finalizou.