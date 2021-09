Luiza Possi fala de luto na gravidez e impacto que diabetes gestacional causou na rotina

Cantora espera seu segundo filho e descobriu a gestação pouco tempo depois de perder seu pai, Líber Gadelha, que morreu devido a complicações da Covid-19

Reprodução/Instagram/luizapossi Luiza Possi disse que diabetes gestacional a ajudou a levar uma rotina mais saudável



Com oito meses de gestação, a cantora Luiza Possi está encarando os desafios de uma gravidez na pandemia. A artista, que é casada com o diretor Cris Gomes, já é mãe de Lucca, de 1 ano, e agora espera seu segundo menino, Matteo. Nos últimos meses, ela enfrentou vários desafios e, ao compartilhar nas redes sociais o que estava passando, recebeu apoio e se tornou inspiração para outras mães. “Do ponto de vista de ter energia, minha gravidez está sendo muito parecida com a primeira, mas esta segunda gestação está sendo mais difícil por causa da diabetes gestacional”, comentou a artista em entrevista à Jovem Pan. Sabendo do aumento dos níveis de glicose, Luiza precisou adotar novos hábitos na gravidez. “Isso teve impacto total na minha rotina e nos meus cuidados. Passei a prestar atenção em tudo o que eu como, a usar insulina e a medir glicemia cinco vezes por dia. Estou comendo de maneira mais saudável, então não posso só reclamar dessa diabetes, porque ela acabou me ajudando a ficar mais saudável na gravidez.”

Aproveitando sua visibilidade como artista, Luiza decidiu falar sobre o assunto nas redes sociais e recebeu um retorno positivo de outras mulheres grávidas que estão na mesma situação. “Muitas mães com diabetes gestacional começaram a se relacionar comigo pela internet. Essa troca foi muito positiva e eu comecei a postar, por exemplo, as coisas que eu estava comendo para mostrar que tem solução e que dá para se alimentar bem”, comentou. Além disso, ela criou um espaço em seu canal no YouTube chamado “Ô Manhê”, que conta com vídeos sobre maternidade. Nos últimos meses, a cantora conversou sobre o assunto com famosas que também são mães, como a influenciadora e ex-BBB Mayra Cardi, a cantora Thaeme, a influenciadora Shantal, a cantora Fantine Thó e sua própria mãe, a cantora Zizi Possi.

Luiza explicou que o intuito desse projeto foi mostrar às mulheres que todas passam por dificuldades na maternidade. “Quis humanizar as mães que eu entrevistei para as outras mães se humanizarem e também para que vejam que a gente faz um monte de ‘cagada’ mesmo, tanto que tem um quadro do programa que chama ‘Cagadas Maternais’. Foi muito bom.” Luiza também se tornou embaixadora da campanha #DeTodoCoração, lançada pelo Instituto Coalizão Saúde (ICOS) junto com a Boehringer Ingelheim, que busca incentivar as pessoas a voltarem a realizar suas consultas de rotina e a fazerem exames, uma vez que os hábitos mudaram durante a pandemia e muitas pessoas deixaram de dar atenção à saúde cardiovascular, por exemplo.

Receio da Covid-19

Luiza descobriu que estava grávida pouco tempo depois que seu pai, o produtor musical Líber Gadelha, morreu vítima da Covid-19. Ele lutou por dois meses contra as complicações da doença, mas não resistiu e faleceu em janeiro deste ano. “Foi difícil lidar com essas emoções tão distintas, mas ao mesmo tempo saber que eu estava carregando uma vida me ajudou muito a encarar a perda do meu pai, porque você sente que tem motivo para sorrir.” Mesmo feliz com a espera do segundo filho, a Covid-19 assombrou a artista nesse período. “Eu tenho muito receio pelo Matteo, pelo Lucca, por mim e pelo meu marido. Tenho muito receio da Covid em si e cada vez que eu vou me sentindo responsável por mais pessoas, como o Matteo que está a caminho, tenho mais medo. Porém, estamos vivos e precisamos agradecer a Deus a cada dia por estarmos vivos, seguir em frente com muito cuidado”, afirmou a cantora, que já está fazendo planos profissionais para o próximo ano. “No ano que vem, eu faço 20 anos de carreira, o Matteo já vai ter nascido e vou montar um grande show. Vai ser bem legal”, adiantou.