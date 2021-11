Irmã de Deolane Bezerra deixa escapar quanto viúva de MC Kevin cobra de cachê

Dayanne postou um print de uma conversa que teve com a DJ, na qual ela fala quando cobra para fazer presença por duas horas em um evento

Deolane Bezerra estaria cobrando R$ 150 mil por presença vip em eventos



A irmã de Deolane Bezerra, Dayanne, acabou expondo nas redes sociais quanto a viúva de MC Kevin está cobrando para fazer presença vip em festas e eventos. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Dayanne começou a postar prints de conversas do seu WhatsApp a pedido de seus seguidores e um deles quis ver uma conversa dela com a irmã. No print, é possível ver que Dayanne encaminhou uma mensagem que recebeu de uma pessoa preguntando quanto a artista cobraria para fazer presença em um aniversário em Mato Grosso.

Deolane, que é advogada, anunciou recentemente que vai investir na carreira de DJ e perguntou a irmã se era para tocar na festa ou só fazer presença. Dayanne respondeu que era para apenas para comparecer no aniversário e a viúva do funkeiro então respondeu: “R$ 150 [mil] duas horas”. Após a morte de Kevin, que caiu do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Deolane virou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e, recentemente, virou meme após viralizar um vídeo em que ela se aventura com os equipamentos de DJ tocando a música Bipolar, conhecida pelo trecho “Vai se tratar garota”. O sucesso foi tanto que a nova versão da música virou trend no TikTok.